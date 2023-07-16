Тарпищев пригрозил Польше скандалом, если она не примет российских теннисистов

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Российские теннисисты должны поехать в Польшу на соревнования, а если не пустят – будет скандал. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть – надо ехать. Не пустят – будет скандал», – сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что организаторы мужского теннисного турнира в польских Козерках порекомендовали российским и белорусским спортсменам не подавать заявки на участие. Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.
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