Татьяна Тарасова: России хуже уже не будет

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Накануне, 15 октября, участники 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы иметь возможность переизбрать нынешнего главу организации Томаса Баха на третий срок. Это известие прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года. Текущий срок его полномочий истекает в 2025 году.
Читайте также:
Тарасова обозвала Дюамель «скотиной» за обвинения фигуристов РФ в допинге
Игорь Крутой рассказал, в каком состоянии сейчас находится Татьяна Тарасова
Тарасова прокомментировала статус «беженцев» российских спортсменов в Олимпиаде
Александр Бойцов