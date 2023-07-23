Теннисист Андрей Рублёв стал первым россиянином, выигравшим в Бостаде

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
В воскресенье, 23 июля, российский теннисист Андрей Рублёв в четырнадцатый раз стал победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает ТАСС.
В завершающем матче теннисного турнира в шведском Бостаде россиянин встретился с норвежцем Каспером Руудом.
Это был восьмой матч между этими соперниками на турнирах АТР, в пяти из них победил Рублёв. Игра длилась 1 час 33 минуты и закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Рублёв стал первым российским теннисистом, победившим в Бостаде. Также в нынешнем сезоне он завоевал свой второй титул.
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Это был восьмой матч между этими соперниками на турнирах АТР, в пяти из них победил Рублёв. Игра длилась 1 час 33 минуты и закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
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Анастасия Чинкова