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Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона. Причиной стал стрессовый перелом
ТАСС сообщает, что Карен Хачанов снялся с Уимблдона. Вместо россиянина в основной сетке турнира окажется аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.
Карен Хачанов является десятой ракеткой мира. Ранее из-за травмы теннисист отказался участвовать в турнире в немецком Галле.
Ранее Новак Джокович установил мировой рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и в 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.
Карен Хачанов является десятой ракеткой мира. Ранее из-за травмы теннисист отказался участвовать в турнире в немецком Галле.
Ранее Новак Джокович установил мировой рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и в 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.
Мария Фирсова