Теннисист Сафиуллин стал автором сенсации на турнире в Париже

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российский теннисист Роман Сафиуллин сотворил настоящую сенсацию на турнире серии «Мастерс» в Париже. Спортсмен уже во втором круге соревнований выбил из сетки испанца Карлоса Алькараса — чемпиона Уимблдона-2023, занимающего сейчас вторую строчку в мировом рейтинге.
Далее Роману предстоит встреча со своим соотечественником Кареном Хачановым.
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