Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье

Фото: Минспорт МО
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не пожала руку судье после матча против американки Мэдисон Киз потому, что посчитала решение о назначении штрафного очка неправильным.
Матч между Андреевой и Киз состоялся в понедельник и закончился поражением 16-летней россиянки. Судья матча оштрафовала на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета: Андреева бросила ракетку на корт. Теннисистка пыталась объяснить, что упала на корт и из-за этого выронила ракетку, но судья не изменила решение.
После матча Андреева пожала руку сопернице и прошла мимо судьи.
Мирра Андреева стала известна этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос».
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После матча Андреева пожала руку сопернице и прошла мимо судьи.
«Может быть, это выглядело, будто я бросила ракетку. Не знаю. Я еще не видела ни одного видео. Но это было её решение, вот и всё. Она приняла решение, поэтому матч завершен. Я не пожала ей руку. По-моему, она приняла неправильное решение», - объяснила свою точку зрения Андреева на пресс-конференции.
Мирра Андреева стала известна этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос».
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Мария Фирсова