Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

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«Вcем привет! …на cледующей неделе я не cмогу принять учаcтие в турнире в Праге. Продолжу подготовку к американcким турнирам на харде. Увидимcя в Цинцинатти и на US Open», — написала теннисистка Павлюченкова в одной из социальных сетей.28 июля информагентство ЧТК, ссылаясь на организаторов Prague Open, сообщило, что сотрудники чешской погранслужбы отказали российской теннисистке во въезде в страну.
22 июля пограничники в Польше не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву в страну на турнир WTA.
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