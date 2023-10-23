Теннисистка Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с совместного фото

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Американка Серена Уильямс обрезала первую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко на совместной фотографии. Спортсменки вместе были на церемонии открытия ресторана Casadonna в Майями.
Позже Соболенко, Возняцки и Уильямс выложили совместное фото в своих социальных сетях. Однако пользователи обратили внимание, что Серена умышленно увеличила снимок таким образом, чтобы Арина не попала в кадр. Фотография получилась обрезанной — на ней только Возняцки, Уильямс и Гуртман. Пользователи уже назвали этот поступок американки «грубым» и «низким».
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