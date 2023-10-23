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Теннисистка Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с совместного фото

23 октября 2023, 18:29
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Американка Серена Уильямс обрезала первую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко на совместной фотографии. Спортсменки вместе были на церемонии открытия ресторана Casadonna в Майями.

Мероприятие посетило большое количество звезд спорта и шоу-бизнеса. На вечеринку также были приглашены экс-лидер мирового теннисного рейтинга Каролин Возняцки из Дании, а также бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм. Во время церемонии девушки сфотографировались вместе с одним из совладельцев заведения Дэвидом Гуртманом.

Позже Соболенко, Возняцки и Уильямс выложили совместное фото в своих социальных сетях. Однако пользователи обратили внимание, что Серена умышленно увеличила снимок таким образом, чтобы Арина не попала в кадр. Фотография получилась обрезанной — на ней только Возняцки, Уильямс и Гуртман. Пользователи уже назвали этот поступок американки «грубым» и «низким».

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Более 2 млн петербуржцев занимаются физкультурой и спортом
23 октября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/nd3000

В Санкт-Петербурге физической культурой и спортом занимаются почти 2,9 млн человек, или 57,9% жителей города. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
Он добавил, что к концу года данный показатель может достичь 58%.

«Решение президента сделать 2024 год Годом спорта в России, безусловно, особенно радостно для Петербурга, который в последние годы укрепляется в звании спортивной столицы страны. Наш город провёл и продолжает проводить много знаковых мероприятий мирового уровня. У нас активно развивается дворовый спорт», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Пиотровский.

Кроме того, по его словам, к 2030 году число горожан, занимающихся спортом, должно составить 75%.

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#спорт
#город
#санкт-петербург
#физкультура
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«Зоркий-М» досрочно завоевал бронзу чемпионата Подмосковья по футболу в Лиге А
23 октября 2023, 17:41

Фото: администрация г. о. Красногорск

Молодёжная команда «Зоркий-М» из Красногорска досрочно завоевала бронзу чемпионата Московской области по футболу в Лиге А. Клуб набрал 47 очков и за тур до окончания сезона финишировал третьим в турнире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Третий сезон подряд «Зоркий» завершает областной футбольный чемпионат на призовых местах. В 2021 году наши парни взяли бронзу, а 2022-м – золото. Начинаем готовиться к следующим играм», – сказал депутат Госдаумы Сергей Колунов
Гендиректор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев назвал третье место в чемпионате очередным успехом «Зоркого». 
«С июня по сентябрь молодёжка провела беспроигрышную серию, которая составила 11 матчей. За тур до конца команда «Зоркий-М» пропустила всего 22 гола. Это лучший показатель среди всех команд в чемпионате Московской области Лиги А», – отметил Алексеев.
Костяк молодёжного «Зоркого» составляют воспитанники клуба. Средний возраст команды 21 год. Сезон футболисты из Красногорска завершат 28 октября матчем против «Сатурна-2» в Раменском.
 
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#сергей колунов
#футбол
#красногорск
#чемпионат
#спорт
#подмосковье
#московская область
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Тренер Тарханов: «Сезон у ЦСКА получается неоднозначным»
23 октября 2023, 16:45

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты ЦСКА, отметив неоднозначность сезона команды.
«Сезон у ЦСКА получается неоднозначным. Команда хорошо играет в матчах с прямыми конкурентами, но буксует с клубами из середины таблицы. Обычно ЦСКА стабильно набирает очки в матчах с командами ниже уровнем, но в этом сезоне этого нет. Где-то не хватает футболистов для хороших замен, где-то страдает реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Он также усомнился в чемпионстве клуба в этом сезоне из-за отсутствия у них достаточных ресурсов.

Ранее футбольный клуб «Химки» в матче 15-го тура Первой лиги сыграл на выезде вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч завершился со счётом 2:2, сообщается на сайте подмосковной команды.

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#фк футбол
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Хоккеист Коньков допустил победу «Динамо» над «Ладой»
23 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что московское «Динамо» сможет одержать победу в поединке с «Ладой».
Он отметил, что у «Динамо» хороший состав, который может способствовать победе.

«Лада» прекрасно идёт по турнирной дистанции. Команда играет ровно и без спадов. Сегодня «автозаводцы» будут играть на победу. У «Динамо» сильный коллектив и невероятное большинство. Если с этим компонентом всё будет в порядке, то у бело-голубых будет шанс на победу. Предположу, что матч закончится в дополнительное время», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

При этом, он подчеркнул, что уважает результаты команды «Лада».

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#хоккей
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Экологический велозаезд прошел в Можайске
23 октября 2023, 16:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Можайск прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
 В Московской области 22 октября в рамках серии заездов Gran Fondo для участников мероприятия были подготовлены 
 четыре дистанции на 10 км — для детей вместе с родителями, 20 км, 40 км и 60 км —  для взрослых. На протяжении всей трассы были установлены расставлены точки пополнения воды с раздельным сбором мусора.

Кроме этого, перед началом заезда участников подбадривали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, серебряный призер Олимпийских Игр Илья Авербух и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. 

Также на территории проведения развернули мастерскую по переработке «Зеленый фургон». В мастерской проводили экопросветительские лекции и мероприятия, а также там организовали раздельный сбор отходов.

Стоит отметить, что участники экозаезда получили медали из переработанного пластика.

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#подмосковье
#можайск
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Чернокожий регбист из сборной ЮАР обвиняется в расизме
23 октября 2023, 15:41

Фото: istockphoto/PeopleImages

Против чернокожего игрока сборной Южноафриканской республики по регби Бонги Мбонамби выдвинуто обвинение в расизме. Теперь он может быть дисквалифицирован и не допущен на финальный матч Кубка мира.
Игрок сборной Англии Том Карри пожаловался, что во время игры южноафриканец постоянно шептал ему различные оскорбления, а потом назвал его «белым ***». Теперь регбист из ЮАР может пропустить решающий матч Кубка мира, в котором его сборная считается фаворитом, передает «Матч ТВ». Карри настаивает, что все оскорбления носили расистский характер, а это означает как минимум дисквалификацию для чернокожего игрока.

Отмечается, что после матча, закончившегося со счетом 16:15 в пользу южноафриканцев, Мбонамби отказался пожать руку сопернику. Международная федерация регби (World Rugby) пока воздержалась от комментариев на эту тему. Представители организации только сообщили, что отнеслись к обвинениям очень серьезно и сейчас проверяют все имеющиеся сведения.

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#игры
#юар
#обвинение
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В Талдоме прошли соревнования медработников «Большие гонки»
23 октября 2023, 15:25

Фото: Минздрав МО

Во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме прошло ежегодное спортивное мероприятие среди медработников, приуроченное к Международному дню врача. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В соревнованиях участвовали 18 команд, представляющих медучреждения Чехова, Клина, Домодедова, Красногорска, Пушкина, Балашихи, Нахабина, Солнечногорска, Дмитрова, Дубны, Талдома, Твери, а также Тверской области. В состав команд вошли врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты и другие сотрудники. Медики соревновались в семи спортивных эстафетах. Это прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов и сумо, поднятие гири, преодоление полосы препятствий и другие. 
«Проведение спортивных соревнований – ещё одна возможность на личном примере медицинских работников показать, как важно вести активный образ жизни и заниматься различными видами спорта. Это профилактика многих», – сказал исполняющий обязанности главврача Талдомской больницы Александр Орлов.
Главными призами традиционно стали шесть велосипедов для каждого участника команды-победителя. Остальным участникам команд вручили памятные призы и подарки. 
 
Соревнования проходили в 12-й раз. 

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#минздрав мо
#спорт
#медработники
#соревнования
#талдом
#московская область
#подмосковье
#зож
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Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей
23 октября 2023, 15:15

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Играх БРИКС. На счету представителей региона - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Так, Роман Акимов из Мытищ завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Он также взял награды высшего достоинства в комбинированной мужской эстафете 4×100, смешанной эстафете 4×100 вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4×100. 
 
Серебряные медали Акимов завоевал в индивидуальном заплыве на 50 м вольным стилем, мужских эстафетах 4×100 и 4×50 вольным стилем.
 
Глеб Степаков и Владислав Добычкин стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях по бадминтону. А Ксения Зайцева выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по теннису.
 
Игры стран БРИКС проходили с 18 по 21 октября в городе Дурбане (ЮАР). В них участвовали около 450 спортсменов из России, ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Нашу страну представляли 34 спортсмена, в том числе четверо – из Московской области. 
 
Соревнования проходили по шести видам спорта – плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису. Отдельно соревновались лица с поражением опорно-двигательного аппарата. 

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#медали
#награды
#подмосковье
#московская область
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В Москве скончался известный хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов
23 октября 2023, 14:18

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 49 лет в Москве скончался бывший защитник клуба «Динамо» Дмитрий Суханов, об этом сообщает Telegram-канал.
Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает СМИ, «последние годы он ходил, опираясь на хоккейную клюшку».

Обнаружил тело Суханова его близкий друг - бывший коллега по «Динамо» хоккеист Евгений Грибко. По его словам, в последнее время погибший много жаловался на здоровье, боли в ногах и низкое давление. Даже передвигаться по квартире ему удавалось с трудом. 

Суханов завершил свою карьеру в большом спорте еще в 1997 году. Начиная с 2014 года он работал тренером команды «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

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