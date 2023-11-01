Фото: iStock/VV_Shots
Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси», сообщает британское издание The Times.
Формально за такое нарушение «Челси» может грозить даже лишение очков в текущем первенстве. Учитывая, однако, что новое руководство лондонцев само уведомило АПЛ о найденных нарушениях — поэтому санкции, скорее всего, будут более мягкими.
Читайте также:
The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича
Артем Путинцев