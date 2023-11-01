The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что у норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе не было шансов получить «Золотой мяч», так как они ещё не доросли в профессиональном плане до этой награды.