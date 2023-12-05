Time объявило Месси спортсменом года

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Американский журнал Time объявил спортсменом года аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его признали лучшим игроком Футбольного Клуба «Интер Майами» в текущем сезоне.
Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Однако в конце августа фанаты выразили своё разочарование, когда ФК «Интер Майами» закончил вничью матч с «Нэшвиллом».
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