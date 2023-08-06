Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

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Перешедший в «Авангард» нападающий Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги. Как передает телеканал «Матч ТВ», в «Авангарде» 27-летнему спортсмену будут платить более 100 миллионов рублей за сезон.
Напомним, что хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым высокооплачиваемым защитником в истории футбола после перехода в команду «Манчестер Сити».
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Дана Игумнова