Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября

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«Крылья Советов» и «Урал» проведут товарищеский матч 10 сентября.
Отмечается, что после семи туров эти две команды являются лидерами турнирной таблицы Чемпионата России. При этом третье место занимает Самарский клуб с набранными 14 очками.
Однако главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил о планах на паузу в чемпионате России.
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Однако главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил о планах на паузу в чемпионате России.
«Мы три дня мы отдыхали, 6 сентября собираемся и начинаем плановую подготовку. 10 числа играем в Екатеринбурге против «Урала» товарищеский матч. Это будет единственная игра во время перерыва», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Осинькин.
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Мелисса Тимофеева