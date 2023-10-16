Традиционный турнир по сумо состоялся в Серебряных Прудах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Традиционный ежегодный турнир по сумо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Александровича Фирсова прошёл на спорткомплексе «Молодежный» 15 октября в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Три команды из 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях между подростками до 15 лет .
Представители городского округа Серебряные Пруды заняли все ступени пьедестала в разных весовых категориях.
Среди юношей первые места заняли Титов Максим, Юшин Глеб, Головин Никита. Серебро завоевали Манукян Давид, Дадашев Эмин, Мокин Виталий, а бронзу Толстоногов Егор, Шаталов Егор, Гаврин Егор, Шашкин Антон, Соболев Тимур, Долгов Степан.
Первое место женской категории завоевала Иванова Дарья. Второе место заняли Венарская Александра и
Ландыс Зарина. Бронзовыми призерами стали Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Антропова Виктория, Боброва Анастасия, Буркалёва Анастасия, Иванова Александра и Герасимова Анастасия.
Стоит отметить, что всего спортсмены спортивной школы «Юность» выиграли 22 медали, из которых 4 «золота», 5 «серебра» и 13 «бронзы».
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Представители городского округа Серебряные Пруды заняли все ступени пьедестала в разных весовых категориях.
Первое место женской категории завоевала Иванова Дарья. Второе место заняли Венарская Александра и
Ландыс Зарина. Бронзовыми призерами стали Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Антропова Виктория, Боброва Анастасия, Буркалёва Анастасия, Иванова Александра и Герасимова Анастасия.
Стоит отметить, что всего спортсмены спортивной школы «Юность» выиграли 22 медали, из которых 4 «золота», 5 «серебра» и 13 «бронзы».
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Мира Полтева