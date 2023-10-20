Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов

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Футболист клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским игроком по версии портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.
Второе место занял голкипер клуба «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. На миллион меньше ценится бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, недавно перешедший в испанский клуб «Реал Сосьедад».
Далее расположились два футболиста российского ЦСКА — форвард Федор Чалов — 12 млн, и полузащитник Иван Обляков — 10 млн. В €10 млн оценивают также игрока середины поля французского «Гавра» Далера Кузяева.
По 9 млн евро стоят потенциальные трансферы нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» и Алексея Миранчука, представляющего итальянскую «Аталанту».
Наконец, девятое и десятое место в рейтинге Transfermarkt занимают Сергей Пиняев из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин, каждый из которых потенциально оценивается в €8 млн. Столько же стоят и не попавшие в топ-10 ещё один игрок московского «Динамо» Даниил Фомин, Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данил Глебов, играющий в клубе «Ростов».
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Далее расположились два футболиста российского ЦСКА — форвард Федор Чалов — 12 млн, и полузащитник Иван Обляков — 10 млн. В €10 млн оценивают также игрока середины поля французского «Гавра» Далера Кузяева.
Наконец, девятое и десятое место в рейтинге Transfermarkt занимают Сергей Пиняев из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин, каждый из которых потенциально оценивается в €8 млн. Столько же стоят и не попавшие в топ-10 ещё один игрок московского «Динамо» Даниил Фомин, Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данил Глебов, играющий в клубе «Ростов».
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Артем Путинцев