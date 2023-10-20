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Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов

20 октября 2023, 01:02
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Футболист клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским игроком по версии портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.
Второе место занял голкипер клуба «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. На миллион меньше ценится бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, недавно перешедший в испанский клуб «Реал Сосьедад».

Далее расположились два футболиста российского ЦСКА — форвард Федор Чалов — 12 млн, и полузащитник Иван Обляков — 10 млн. В €10 млн оценивают также игрока середины поля французского «Гавра» Далера Кузяева.


По 9 млн евро стоят потенциальные трансферы нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» и Алексея Миранчука, представляющего итальянскую «Аталанту».

Наконец, девятое и десятое место в рейтинге Transfermarkt занимают Сергей Пиняев из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин, каждый ​из которых потенциально оценивается в €8 млн. Столько же ​стоят и не попавшие в топ-10 ещё один игрок московского ​«Динамо» Даниил Фомин, Дмитрий Баринов из ​«Локомотива» и Данил Глебов, играющий в клубе «Ростов».

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#рейтинг
#футбол
#россия
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В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек
19 октября 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На спортивном комплексе «Молодежный» Серебряно-Прудского городского округа состоялось Первенство Московской области по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Предварительный этап соревнований среди девушек 2009 года рождения проходил с 16 по 18 октября.

Всего в первенстве приняли участие семь подмосковных команд из Звенигорода, Наро-Фоминска , Протвино, Егорьевска, Дмитрова и Серебряных Прудов

В течение трех днем девушки поборолись за призовые места. По итогам забытых голов первое место предварительного этапа выиграла команда из города Звенигород. Серебро завоевала одна из команд Егорьевска, а бронзовым призером стал Наро-Фоминск.

Стоит отметить, что следующий круг Первенства московской области по гандболу состоится в 2024 году.

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#серебряные пруды
#соревнования
#гандбол
#первенство
#московская область
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Чемпионат стран ШОС по кикбоксингу в Раменском соберёт более 600 участников
19 октября 2023, 17:33

Фото: Минспорт МО

В Раменском 25-28 октября состоится Открытый чемпионат стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За награды турнира поборются более 600 участников из 60 регионов России, а также Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белорусии, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии и Молдавии.
 
Турнир проводится в первый раз. Он состоится во Дворце спорта «Борисоглебский». 

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
В Москве и Екатеринбурге пройдут «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
19 октября 2023, 16:40

Фото: iStock/msan10

Президент России Владимир Путин постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году.
Отмечается, что игры продут в Москве и Екатеринбурге. Их целью станет свободный доступ российских спортсменов на международные спортивные соревнования.

Также Путин дал поручение правительству об образовании оргкомитета, который займётся подготовкой и проведением соревнований. Уточняется, что в течение двух месяцев в 2024 году оргкомитет должен будет утвердить план мероприятий в рамках соревнования. 

Предполагается, что в Играх примут участие 5,5 тысяч человек. Общий фонд призовых оценивается в 4,6 млрд рублей. 

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#соревнования
#россия
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Спортсменки «Динамо-Электростали» стали чемпионками России по хоккею на траве
19 октября 2023, 16:11

Фото: Минспорт МО

Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» выиграл чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
К последнему матчу сезона «Динамо-Электросталь» и казанский «Ак Барс-Динамо» подошли с одинаковым количеством очков. Таким образом, судьба золотых медалей решились в очном противостоянии.
 
Подмосковные спортсменки разгромили соперниц с результатом 4:0. Элина Князева открыла счёт, а Диана Батюкова оформила хет-трик. При этом лучшим нападающим чемпионата была признана Светлана Арусия, а лучшим вратарём – Виктория Александрия.
 
Этой победой подопечные главного тренера Светланы Ивановой завершили «золотой» сезон, в котором стали обладателями Суперкубка и Кубка России, а также победителями чемпионата страны. «Динамо-Электросталь» дважды выигрывала чемпионаты России – в 2020 и 2021 годах. 
 
Тем временем мужская команда «Динамо-Электросталь» заняла второе место в чемпионате России по хоккею. Для спортсменов из Подмосковья это уже 10-е вице-чемпионство подряд. Игрок команды Михаил Проскуряков назван лучшим полузащитником чемпионата.

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#электросталь
#московская область
#подмосковье
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Чернышенко: Команды из новых регионов примут участие в лиге «Содружество»
19 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольные команды из новых регионов России примут участие в объединенном чемпионате лиги «Содружество», об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», - прокомментировал ситуацию Чернышенко. 

По словам вице-премьера, на восстановление и строительство спортивной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях уже было выделено 3,2 миллиарда рублей. ​

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#чемпионат
#новые регионы
#футбол
#спорт
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Экс-футболист Пименов: Абаскаль поступил правильно, отстранив Соболева
19 октября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Бывший футболист, двукратный чемпион России Руслан Пименов поддержал наставника «красно-белых», заявив, что тот поступил правильно.
Конфликт разгорелся после того, как форвард резко отреагировал на замечания и претензии тренера, высказанные также в нелицеприятной форме. Абаскаль был недоволен тем, что Соболев в матче с «Крыльями» получил желтую карточку, которая лишала его возможности сыграть в дерби с ЦСКА. К тому же, ранее тренер предупреждал футболиста за то, что тот пропускал завтраки вместе с командой.

В эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» Руслан Пименов заявил, что Соболев был справедливо наказан отстранением от тренировок и игр. По мнению экс-футболиста, Александр нарушил командную дисциплину, а такое нельзя оставлять без внимания. Другое дело, что у самого Абаскаля сейчас большие проблемы в клубе. «Спартак» играет неровно, после разгрома от «Крыльев» команда также крупно проиграла в матче на Кубок России «Динамо». Конфликт с ведущим нападающим, конечно, не идет на пользу коллективу. Многие специалисты полагают, что одному из них — Соболеву или Абаскалю — придется уйти из клуба.

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#футбол
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Тренер Тарханов допустил возможность «Зенита» догнать «Краснодар» в таблице РПЛ
19 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что «Зенит» сможет догнать «Краснодар» в таблице РПЛ, если выиграет все матчи.
«Если «Зенит» сейчас выиграет все матчи, то может подобраться к «Краснодару». «Зенит» много раз оступался в чемпионате, поэтому такой большой разрыв между этими командами. «Краснодар» стабильнее «Зенита» на данный момент», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Он отметил, что проблема «Зенита» кроется, в том числе, и в отсутствии на данный момент Малкома, который играет в команде. Однако, считает специалист, ситуацию можно исправить, поскольку в «Зените» есть и другие достойные и способные игроки.

Отмечается, что в таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» идёт на первом месте с 27 очками, а «Зенит» занимает третье место с 20 очками.

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#спорт
#рпл
#краснодар
#футбол
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Агент Барбоза заявил о необходимости найти своего тренера Миранчуку
19 октября 2023, 15:30

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, отметив его высокий уровень профессионализма.
Он отметил, что спортсмену для продолжения карьеры нужно просто найти своего тренера.

«Миранчук попал в не очень хорошую ситуацию, это всегда плохо, когда футболист не играет. Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

27-летний российский футболист Алексей Миранчук в этом сезоне ни разу не вышел на поле в стартовом составе своей команды.

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#спорт
#футболист
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ФК «Химки» пробился в шестой раунд Кубка России
19 октября 2023, 14:12

Фото: сайт ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» обыграли соперников из клуба «Уфа» в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счётом 1:0.
Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й за вторую жёлтую карточку с поля удалили нападающего гостей Илью Молтенинова. Соперник "Химок" по шестому раунду определится в результате жеребьевки.   

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», а ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». В то же время команды, расположившиеся на четвёртых местах, завершат выступление. 
 
Действующий обладатель Кубка России – московский ЦСКА. 

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