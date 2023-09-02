Тренер Федотов: Алан Дзагоев близок к подписанию нового контракта

Фото: istockphoto/alphaspirit
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок армейцев и сборной России Алан Дзагоев может в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он поддерживает форму, тренируясь со своей бывшей командой.
Федотов отметил, что футболист тренируется с большой страстью и отдачей, а потому ему явно рано заканчивать с футболом. Тренер даже намекнул, что Дзагоев близок к подписанию контракта с одной из команд, но от ответа на вопрос, будет ли это ЦСКА, уклонился. Последним клубом, за который играл Алан, был казанский «Рубин», в котором провел 12 матчей и забил два гола. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Читайте также:
Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России
Экс-президент «Локомотива» Смородская прокомментировала переход Сазонова в «Торино»
Футболист Смольников завершил карьеру
Александр Бойцов