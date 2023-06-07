Тренер ФК «Химки» озвучил задачи на следующий сезон

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Главный тренер футбольного клуба «Химки» разработал стратегию развития команды
Футбольный клуб «Химки» в предстоящем сезоне сыграет в МЕЛБЕТ-Первой лиге, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Главный тренер команды совместно с руководством клуба подготовили стратегию развития футбольной команды и обозначили задачи, которых планируют достичь в новом сезоне.
В состав команды могут войти отличившиеся игроки турнира «Кубок Флагов», который недавно проходил в Химках, а также игроки молодежных команд футбольного клуба «Химки» могут попасть в состав команды и поиграть в основной команде.
Ранее сообщалось, что для болельщиков подмосковного футбольного клуба на матче 29-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Урал» был разыгран красно-чёрный автомобиль Lada Granta. Житель Химок Анатолий, который получил приз, собирается передать транспортное средство российским бойцам в зону спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Главный тренер команды совместно с руководством клуба подготовили стратегию развития футбольной команды и обозначили задачи, которых планируют достичь в новом сезоне.
«У нас стоит задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Для этого нужно сначала говорить о качестве игры, а уже потом об очках. Мы привлечем перспективную молодежь, некоторых игроков юношеской сборной, которые будут тренироваться с основной командой «Химок» и получать практику во второй команде», — сказал главный тренер Андрей Талалаев.В трансферное окно попали иностранные игроки команды, из-за соблюдения регламента, по которому в команде не должно быть больше 4 иностранных игроков.
В состав команды могут войти отличившиеся игроки турнира «Кубок Флагов», который недавно проходил в Химках, а также игроки молодежных команд футбольного клуба «Химки» могут попасть в состав команды и поиграть в основной команде.
«В клуб пришел профессиональный тренерский штаб во главе с Талалаевым. Андрей Викторович относится к той плеяде тренеров, которые воспитывают футболистов, открывают в них таланты, ориентируясь в этой работе на молодых спортсменов с российскими паспортами», — сказал депутат Госдумы, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.ФК «Химки» располагаются на 15-й позиции, у них 18 очков. Отмечается, что подмосковная команда находится в зоне вылета из чемпионата.
Ранее сообщалось, что для болельщиков подмосковного футбольного клуба на матче 29-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Урал» был разыгран красно-чёрный автомобиль Lada Granta. Житель Химок Анатолий, который получил приз, собирается передать транспортное средство российским бойцам в зону спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко