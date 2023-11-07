Тренер футбольной сборной России Карпин назвал состав на ноябрьский сбор

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Кроме них, под знамена главной команды страны призваны вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Артур Нигматуллин («Пари НН»); защитники Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»); полузащитники Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»); нападающие Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).