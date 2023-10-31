Тренер Гладилин: Холанд и Мбаппе ещё не доросли до «Золотого мяча»

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«Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же, он играл ярко и в «ПСЖ», и в США. А Холанд и Мбаппе ещё не доросли до его уровня, пусть он уже и возрастной. Для получения «Золотого мяча», надо, чтобы команда футболиста добилась результата. Аргентина выиграла чемпионат мира. С учетом этого у Холанда и Мбаппе не могло быть шансов по определению», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гладилин.
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