Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что решение судьи об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» было правильным.
«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча, вратарь среагировал и упал в другую сторону, что считается нарушением. Судья сначала не увидел, но запись всё показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Технически судья все правильно сделал», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.Он высказал мнение о том, что заявления о несправедливости решения и исхода матча руководителей «Спартака» вызваны эмоциями и некоторой обидой.
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