Тренер Гуренко: О шансах Казахстана оказаться на Евро-2024 говорить сложно

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster
Бывший тренер минского «Динамо» и «Уфы» Сергей Гуренко заявил о добротной игре сборной Казахстана по футболу, однако отметил, что говорить о попадании команды на Евро-2024 говорить пока преждевременно.
«По поводу шансов Казахстана оказаться на Евро-2024 пока сложно сказать. Впереди месяц. Вопрос, в каком состоянии будут футболисты. Жаль, что играют в гостях со Словенией. Дома было бы попроще. Но считаю, что казахам под силу добиться положительного результата с такой сборной», – добавил в беседе с «РБ Спорт» Гуренко.
При этом он подчеркнул, что сборная Казахстана уже показывала себя достойно, занимала первое место в Лиге наций.
Читайте также:
Матч квалификации ЧЕ-2024 между Бельгией и Швецией отменён из-за теракта
Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира
Футболист Новиков: Надеюсь, матч России и Кении будет интересным
Мелисса Тимофеева