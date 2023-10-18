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Тренер Гуренко: О шансах Казахстана оказаться на Евро-2024 говорить сложно

18 октября 2023, 15:21
Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Бывший тренер минского «Динамо» и «Уфы» Сергей Гуренко заявил о добротной игре сборной Казахстана по футболу, однако отметил, что говорить о попадании команды на Евро-2024 говорить пока преждевременно.
«По поводу шансов Казахстана оказаться на Евро-2024 пока сложно сказать. Впереди месяц. Вопрос, в каком состоянии будут футболисты. Жаль, что играют в гостях со Словенией. Дома было бы попроще. Но считаю, что казахам под силу добиться положительного результата с такой сборной», – добавил в беседе с «РБ Спорт» Гуренко.

При этом он подчеркнул, что сборная Казахстана уже показывала себя достойно, занимала первое место в Лиге наций.


Сборная Казахстана после 8 матчей набрала 15 очков и располагается на 3-м месте группы H отборочного турнира на Евро-2024, а лидерами группы являются сборные Словении и Дании.

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#спорт
#матч
#футбол
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#казахстан
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Губерниев: «Джикии сейчас точно не до выступлений в команде»
18 октября 2023, 15:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими не самыми позитивными впечатлениями от игры защитника Георгия Джикии в матче сборной России с командой Кении.
«Джикия уже устроил саботаж футболу. Он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

До этого в Турции состоялся матч России и Кении, который завершился счётом 2:2.

Ранее бывший тренер минского «Динамо» и «Уфы» Сергей Гуренко заявил о добротной игре сборной Казахстана по футболу, однако отметил, что говорить о попадании команды на Евро-2024 говорить пока преждевременно.

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#спорт
#футбол
#матч
#иностранцы
#сборная россии
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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Всероссийских соревнований в Коломне
18 октября 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» – Кубок содружества в Коломне собрались сильнейшие конькобежцы из 24 регионов России и из Белоруссии. 
 
Награду высшей пробы на дистанции 1500 м среди женщин взяла Дарья Качанова из Московской области. Она обошла соперниц из Москвы и Свердловской области. Среди мужчин на дистанции 5000 м места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, занявшие соответственно первое и второе места.
 
С 2014 года на соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» приезжают лучшие конькобежцы страны. Результаты выступлений служат критерием отбора на рейтинговые всероссийские состязания, чемпионаты и первенства России. 
 
Нынешний чемпионат проходит с 17 по 20 октября. Призовой фонд составляет 1,2 млн рублей.

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Спортсменка из Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по фехтованию
 
#минспорт мо
#конькобежный спорт
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#соревнования
#медали
#награды
#московская область
#подмосковье
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В Серебряных Прудах подвели итоги летнего сезона по футболу
18 октября 2023, 13:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные Пруды провели завершающий турнир летнего сезона по футболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Встреча прошла на спортивном комплексе  «Молодежный» 15 октября. В соревнованиях принимали участие команды «Гурьево» из Венева, «Технология» из Михайлова, «Петрово» из Петрово, «ОМВД» из Серебряных Прудов.

При помощи жеребьевки сформировались две группы для матчей по круговой системе.

По итогам круговых матчей первыми в своих группах стали фк «Гурьево» и «ОМВД».

В финале турнира команда «ОМВД» из Серебряных Прудов в нелегкой борьбе стала победителем ​в последнем турнире летнего сезона.

Стоит отметить, то перед началом соревнований прошло торжественное награждение призеров Открытого чемпионата городского округа Серебряные Пруды 2023 года.

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#серебряные пруды
#подмосковье
#футбол
#встреча
#спорт
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Осенний фестиваль скайраннинга пройдет в Раменском
18 октября 2023, 11:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Соревнования по скайраннингу впервые пройдут в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В поселке имени Тельмана городского округа Раменское 21 и 22 октября пройдет турнир среди профессиональных спортсменов. Скайраннинг включает в себя альпинизм и бег по горной местности до 2000 метровой высоты над уровнем моря.

Зарегистрироваться на фестиваль можно заранее через интернет, заполнив анкету и на месте в день проведения. В первый день участники будут соревноваться в спринте,а во второй в гонке.

Стоит отметить, что скайранинг активно развивается в Подмосковье с 2022 года. на сегодняшний день Московская область занимает первое место по количеству призеров Кубка России вместе в кемеровской областью.


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#московская область
#подмосковье
#бег
#фестиваль
#раменское
#турнир
#альпинист
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Российская велогонщица Любимова будет выступать за Францию
18 октября 2023, 11:08

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Российская велогонщица Валерия Любимова на международных соревнованиях будет защищать флаг Франции.
Спортсменка сменила гражданство, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави.

Валерия Любимова будет представлять Францию на соревнованиях по BMX-фристайлу. Гражданство изменено с учетом всем правил Международного союза велосипедистов.

К слову, на чемпионате мира во Франции в 2021 году 19-летняя Любимова показала лучший результат среди россиянок, заняв 8 место. Но Валерию Любимову не включили в список команды Олимпийского комитета РФ.

Среди французских велогонщиц Любимова занимает 23 место. 

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#спорт
#велогонка
#гражданство
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В Подольске открыли обновлённый стадион «Весна»
17 октября 2023, 19:30

Фото: Минспорт МО

В подольском микрорайоне Климовск после капитального ремонта открылся стадион «Весна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Это один из восьми подобных объектов, модернизация которых запланирована на этот год. Продолжаются работы в Серпухове, Луховицах, Воскресенске, Лобне, Домодедове, Солнечногорске и Волоколамске», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
 
На стадионе оборудованы поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, две мобильные трибуны для зрителей на 112 мест каждая, тёплые раздевалки, площадки для игровых видов спорта и для сдачи норм ГТО, а также освещение.
 
Кроме того, ранее на территории стадиона появилась универсальная хоккейная площадка, позволяющая проводить тренировки и соревнования, массовое катание на коньках зимой, а летом – игры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и теннису. 
 
Первыми оценили обновлённое футбольное поле юные футболисты команд «Витязь-Подолье-2» и «СФЦ Волоколамск». Они провели матч за выход в финал первенства Московской области по футболу среди юношей 2006 года рождения. Со счётом 3:1 победили подольчане. 
 
Кроме того, на обновленном стадионе прошла открытая тренировка по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие». 
 
Модернизацию стадиона провели по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья».

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Спортсменка из Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по фехтованию
17 октября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка Айла Мамедова стала чемпионкой всероссийские соревнования по фехтованию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщила пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 14 по 15 октября в городе Химки в «Центре фехтования Ильгара Мамедова».


В одиночном разряде спортсменка обошла соперниц из Санкт-Петербурга Республики Башкортостан и Курской области.


Стоит отметить, что награждали юных распиристок двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Марк Ракита, тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России Ильдар Шаймарданов и заслуженный тренер СССР по фехтованию на рапирах Арнольд Круглянский.

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Боец UFC Наимов назвал Махачева опасным соперником
17 октября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/Andy___Gin

Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов оценил шансы в бою Ислама Махачева и Алекса Волкановски, отметив, что первый является опасным и достойным соперником.
Волкановски же, по его мнению, также достаточно сильный парень.

«Думаю, Волкановски может удивить – он крепкий парень. Но я знаю, что взять поединок на коротком уведомлении против такого бойца, как Махачев – это риск. Думаю, Волкановски рассчитывает на свой удар и не закладывается на пять раундов. Махачев – это универсал. Он очень опасный боец и достойный чемпион. Без подготовки ты не победишь Ислама», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Наимов.

Он заключил, что в итоге боя победит тот, кто лучше готовился.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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#спорт
#спортсмены
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Тренер Новиков назвал Овечкина «Эверестом»
17 октября 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/Григорий Сысоев

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал старт сезона в исполнении российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, отметил, что спортсмен является символом мирового хоккея.
«Овечкин сегодня является символом мирового хоккея. Это Эверест. Неважно, сколько голов он забьёт. Шумиха вокруг него просто отвлекает. Этот человек является образцом преданности хоккею. Если представить, что он вернулся бы в Россию, то ему дали бы хороший государственный контракт. Это символ нашей страны, со своим авторитетом он мог бы заработать столько денег, что «Вашингтону» мало бы не показалось», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он также призвал прекратить шумиху и критику вокруг хоккеиста, поскольку неспотря на некоторые промахи в его игре он всё равно остаётся легендой спорта, перед которым надо «снимать шляпу». По его мнению, важно не то, как сыграл Овечкин, а то, что он просто выходит на лёд.

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