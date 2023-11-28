Тренер «Химок» Талалаев выразил удовлетворённость игрой команды

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что доволен выступлением своей команды в первой части сезона.
«Я доволен своей командой. Задача, которая ставилась передо мной — создать новую команду. Сейчас по футболу в этой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никому его не навязываю. Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда ФНЛ не подбирается. И в матче с Хабаровском нам не хватило пары-тройки голов, чтобы уйти в отпуск с другим настроением», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талалаев.
«Химки» идут вторыми в Первой лиге с 36 набранными очками.
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