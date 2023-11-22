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Тренер Игнатьев заявил об обязанности сборной РФ выигрывать у Кении и Кувейта

22 ноября 2023, 17:29
Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что сборная России обязана выигрывать у таких команд, как сборные Кении Кувейта.

Он отметил, что необходимо вновь возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.

«Я даже представить не мог, как можно с Кенией сыграть вничью или с Кубой. Это же абсурд! Мы должны обыгрывать их, потому что явно сильнее и Туркмении, и Таджикистана, и Узбекистана, и Кувейта. Потенциально сильнее. У нас лучше стадионы, больше зарплаты футболистов, лучше организация — и это все должно приносить свои плоды», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.

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#спорт
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Юные фигуристки из Жуковского завоевали медали на соревнованиях в Сергиевом посаде
22 ноября 2023, 19:50

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные фигуристки, воспитанниц спортивной школы «Метеор» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях в Сергиевом Посаде. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсменкам удалось завоевать медали. Так, первое место заняли Вероника Благий, выполнившая норматив первого юношеского разряда с первого раза (и, соответственно, завоевавшая его), а также София Смирнова. Отмечается, что последняя завоевала лидирующее место в номинации «Юный фигурист».

Кроме того, третье место досталось Алисе Сундуковой. Так, юная спортсменка завоевала второй юношеский разряд.

Уточняется, что тренером-преподавателем девочек является Марина Качаева.

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#турнир
#спортсмены
#фигурист
#жуковский
#подмосковье
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Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер
22 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборную Франции, возможно, снимут с ЧМ до 17 лет из-за спортсмена, заигранного за Нигер.
Сборную Франции по футболу могут дисквалифицировать с ЧМ среди игроков до 17 лет из-за того, что в матче участвовал нападающий Янис Иссуфу. Он ранее был заигран за команду Нигера U-17, пишет Foot Mercato.

Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).

Решение о дисквалификации вынесут, если соперники сборной Франции обратятся с протестом. Команда Буркина-Фасо, которая выступает с французами на групповом этапе, может обратиться в ФИФА.

Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.

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Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
#франция
#футбол
#спорт
#новости
#спортсмены
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Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
22 ноября 2023, 18:52

Фото: istockphoto/PeopleImages

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров играл в теннис с протезом правой руки.
Спортсмен разместил видео в своём Telegram-канале. Первые несколько ударов у спортсмена не получились — он уронил ракетку на корт. Но потом Костомаров начал наносить удачные удары по мячу. 

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Роман Костомаров. 
16 ноября Роман Костомаров вновь посетил больницу в Коммунарке, куда попал в тяжёлом состоянии в январе. 

«Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — рассказал спортсмен. 
Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.

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#спорт
#спортсмены
#фигурное катание
#новости
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Футболист Сенников: Мостовой станет топ-тренером
22 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что тренер Александр Мостовой может стать топовым.
«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он ещё не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

А сам бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявлял, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич. Он пояснял, что Ивич сам некогда играл в футбол и очень хорошо знает, как всё устроено изнутри в этом спорте.

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#спорт
#футбол
#человек
#рпл
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В Серпухове прошло награждение победителей мотосоревнований по итогам сезона
22 ноября 2023, 17:31

Фото: Валерий Гореловский

В Серпухове состоялась церемония награждения победителей соревнований Федерации мотоциклетного спорта России по итогам сезона. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Торжественное награждение прошло в Event-пространстве «Atmosphere Moscow».

За вклад в развитие мотоциклетного спорта России был награжден тренер по мотокроссу спортивной школы «Зубрёнок» Дмитрий Семенков.

«Так получилось, что на финальных соревнованиях сезона на острове «Русский» в Серпухове собралось рекордное количество участников. Гонка собрала много положительных отзывов от спортсменов, вступивших в Федерацию мотоциклетного спорта, и очень приятно, что Федерация приняла такое решение, выделив нас среди лучших организаторов России» — поделился  награждение Дмитрий Семенков.

За прошедший сезон тренер провел 12 соревнований и вывел их на новый уровень организации. Это помогло привлечь в гонке на острове «Русский» 340 спортсменов.

Кроме этого, он отметил, что в планах у серпуховской команды «Красные Крылья» на этот год, поучаствовать в международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок содружества».

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#развитие
#мотокросс
#спортсмены
#подмосковье
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Подмосковные боксёры примут участие в первенстве мира
22 ноября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три боксёра из Московской области выступят на первенстве мира. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спрота Московской области.
На первенстве мира среди юношей и девушек 15-16 лет три боксера из Подмосковья выступят в составе национальной сборной России.

Турнир пройдет в Ереване с 23 ноября по 5 декабря. Всего участие примут 574 боксёра из России, Сербии, Афганистана, Бельгии, Боливии, Болгарии, Хорватии, Кубы, Дании, Эквадора, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Марокко, Румынии и многих других стран.

Московскую область на первенстве представят Арсений Жильцов из Подольска в весовой категории до 50 кг, Ян Богданов из Чехова в категории выше 80 кг и  Кира Леонова из Серпухова в весе до 60 кг.

Стоит отметить, что турнир проведут впервые после перерыва с 2015 года.

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#подмосковье
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#сборная россии
#московская область
#первенство
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В Московской области пройдет международная серия заплывов Swimcup
22 ноября 2023, 11:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдет шесть заплывов международной серии Swimcup по плаванию в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые в России международные соревнования Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдут в Раменском и Рузе.

Серии заплывов продлятся с ноября по апрель 2024 года. Свыше 400 спортсменов примут участие в заплывах.


«Сезон на закрытой воде обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. <…> Уже зарегистрированы почти все слоты на ноябрьские и декабрьские старты. Такой интерес к заплывам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране <…>», – отметил многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.

Кроме этого, первый заплыв пройдет уже 26 ноября в городском округе Раменское в бассейне «Сатурн». Начало соревнований в 12:30.

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#раменское
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#плавание
#спортсмены
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Волейболистки «Заречья-Одинцова» победили в Курске, уступая по ходу матча
22 ноября 2023, 11:10

Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл в гостях «Атом-Курск» в восьмом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. Встреча в Курске и завершилась победой гостей – 3-2 (23:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:10).
Волейболистки «Заречья» отыгрались, уступая по ходу матча со счётом 0-2. Они одержали третью победу в восьми встречах и идёт на 10-м месте в турнирной таблице с девятью очками. 
 
Курская команда потерпела восьмое поражение подряд и занимает 14‑ю строчку с одним баллом. 
 
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#московская область
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В Серебряных Прудах прошел фестиваль ГТО среди пенсионеров
22 ноября 2023, 10:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся фестиваль ВФСК «ГТО» среди пенсионеров округа «Покажем пример молодым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Мероприятие прошло 21 ноября в спортивном зале на базе МБФОСУ СК «Молодежный».

В фестивали принимали участие жители городского округа Серебряные пруды старше 60 лет. 

В рамках мероприятия участники сдавали тесты нормативов ВФСК «ГТО», которые включены в программу, соревновались в турнире по шашкам и стрельбе из пневматической винтовки.

Кроме этого, все призеры и участники всех дисциплин были награждены медалями и грамотами от отдела по физической культуре и спорту городского округа Серебряные Пруды.

Стоит отметить, что самой старшей участнице фестиваля недавно исполнилось 83 года.

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