Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что существенного прогресса и развития в российском футболе не наблюдается.
«Сейчас мы, конечно, не двигаемся вперед. Видим посредственный футбол в чемпионате России. Игроки стараются, много эмоций, местами динамики, но пока это не подкреплено мастерством», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.Он отметил, что на футбол большее влияние производят внешние факторы, такие, как организация матчей и освещение их в СМИ, а не профессионализм игроков и качество их игры. Кроме этого, специалист отметил хорошую организацию юношеского спорта, однако, считает Игнатьев, нет должно контроля за учебно-тренировочным процессом, что оказывает существенное влияние на весь российский футбол в целом.
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