Тренер Канарейкин: регресс «Вашингтона» негативно влияет на Овечкина

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Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин заявил, что ослабление «Вашингтон Кэпиталз» вредит хоккеисту Александру Овечкину.
«Ослабление команды не идёт на пользу Овечкину. Результат будет меняться, надо набраться терпения, чтобы дождаться побед. Здесь на Овечкина как на лидера и ветерана ложится дополнительная ответственность. И, кроме того, Александр умеет и любит забивать. Команда должна работать под ним, а он уже как наконечник копья решает судьбу матчей», — заявил в беседе с Газета.ру Канарейкин.
Ранее известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.
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