Тренер Карпин допустил свой уход из «Ростова» и сборной футбольной России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).