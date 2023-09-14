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Тренер Карпин допустил свой уход из «Ростова» и сборной футбольной России

14 сентября 2023, 13:59
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, каким он видит ближайшее будущее. Он допустил, что может уйти с обоих постов еще до конца года.
В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» Карпин рассказал, что у него было предложение возглавить сборную Армении, но у него были обязательства перед российской сборной и «Ростовом». Также к тренеру проявляли интерес на Ближнем Востоке, куда сейчас едут за большими деньгами многие футболисты и тренеры, но дальше разговоров дело не пошло.

«Сейчас я не хочу уходить из «Ростова». Но, если честно, возможно, еще пару месяцев поездим, полетаем, я побуду три недели без семьи, и скажу: всё, хватит! И плюну на всё», — заявил Карпин.


Тренер рассказал, что в следующем году его сын станет первоклассником. Пока в планах определить его в школу в Эстонии, откуда родом сам Валерий Карпин. Но пока он не берется сказать, что там будет через год. Он также добавил, что с трудом представляет себе ситуацию, при которой сам он работает в России, а семья живет в Эстонии.

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Гашек: НХЛ должна платить Украине по $2-4 млрд за игру в ней россиян
14 сентября 2023, 11:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион 2008 года Доминик Гашек прокомментировал высказывание Александра Овечкина о том, что его не слишком интересуют высказывания чеха. Ранее Гашек требовал от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отстранения россиян.
В разговоре с «Матч ТВ» двукратный обладатель Кубка Стэнли Гашек заявил, что Овечкин представляет в НХЛ Россию и является живой рекламой своей страны. В свою очередь, НХЛ, позволяя Овечкину и его соотечественникам играть в лиге, делает рекламу России. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ должна платить Украине от двух до четырех миллиардов долларов, сделал неожиданный вывод бывший вратарь.

После начала спецоперации Гашек превратился в ярого русофоба. Он, похоже, собирается в политику, а потому старается набирать очки у радикально настроенной публики своими одиозными высказываниями. Но от его бесконечных выступлений начинают уставать даже люди в недружественных России странах. Его претензии к боссам НХЛ спровоцировали появление в сети предложений вывести в прошлом знаменитого вратаря из Зала хоккейной славы в Торонто за неуважение к лиге. Остается ждать, насколько хватит у руководителей заокеанского хоккея выдержки терпеть выходки «чешского болтушки», как его уже прозвали.

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#хоккей
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FourFourTwo: Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в топ-100 лучших в мире
14 сентября 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Редакция еженедельного футбольного журнала FourFourTwo, издаваемого крупнейшей британской медиа-компанией Future, составила список лучших эмблем футбольных клубов со всего мира. В топ-100 вошли логотипы петербургского «Зенита» и ЦСКА.
Эмблемы в списке ста лучших расположены в алфавитном порядке, каждый логотип снабжен кратким описанием и комментарием, а также объяснением, какие критерии послужили для экспертов причиной его включения в рейтинг лучших. 

Логотип ЦСКА редакторы FourFourTwo описали как изначально строгий и простой, как и подобает символу армейского клуба, но с годами становившийся все ярче и заметнее, украшался венками из листьев и лентами, конечно же, красными. По словам авторов комментария, эмблема ЦСКА «такая же русская, как Путин, пьющий водку в меховой шапке».

Логотип «Зенита» составители рейтинга поначалу долго не могли понять, так как искали знакомые буквы «Z», «N», «I» и ожидаемо не находили. Потом до англичан дошло, что русской командой в названии использовалась кириллица. Голубая стрелка произвела впечатление на авторов списка. Как бы извиняясь за первоначальное недопонимание, они написали, что способны узнать красивый дизайн, на каком бы языке не было написано название команды.

Любопытно, что само слово «зенит» («zenit») образовалось случайно, в результате ошибки переписчиков при копировании перевода с арабского языка на латынь. Должно было быть написано «zemt». Именно так на арабском называется высшая точка небесной сферы.

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#рейтинг
#дизайн
#путин
#футбол
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Спортсменки из Подмосковья стали призёрами первенства России по велоспорту ВМХ
13 сентября 2023, 18:29

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсменки выиграли серебряную и бронзовую медали первенства России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Второе место заняла Алина Грамашова из Лобни, третье – Анастасия Блинова из Краснознаменска.
 
Кроме того, Грамашова удостоилась бронзовой медали на Всероссийском турнире по велоспорту ВМХ фристайл-парк, проходившему в одно время с первенством страны. Также бронзовым призёром этих соревнований стал Сергей Супонин из Ногинска.
 
Первенство России и Всероссийский турнир по велоспорту ВМХ фристайл-парк проходили в Челябинске. 

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#краснознаменск
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Сборные Подмосковья стали призёрами первенства России по спортивному метанию ножа
13 сентября 2023, 17:43

Фото: Минспорт МО

Команда Подмосковья до 18 лет и сборная региона 18+ заняли третье место на первенстве России по спортивному метанию ножа в общекомандном зачёте. Об этом сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Чемпионат и первенство страны прошли в Москве. За награды боролись 300 спортсменов из 50 регионов. 
 
Второе место в составе сборной Московской области заняла Александра Колесникова в категории «девушки 14-15 лет, дистанция 5 м», а Варвара Солдаткина завоевала серебро в категории «девушки 16-17 лет, дистанция 3 м». 
 
При этом спортсменка из Пушкина Солдаткина подтвердила выполнение норматива мастера спорта России. Она стала первой представительницей региона, сумевшей выполнить и подтвердить звание в этом виде спорта. 

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#минспорт мо
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#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Бывший футболист Бут: «Слуцкий — тренер, который сломал систему»
13 сентября 2023, 17:21

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист Мэтью Бут поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким и допустил, что он может стать лучшим тренером в стране.
«Слуцкий — тренер, который сломал систему. Он один из первых в мире, кто начал использовать видеоанализ. Горд, что играл под его руководством. Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Леонид Викторович талантливый во всем. Его юмор мне он очень нравится. Юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Он станет лучшим тренером России, когда вернется!» — сказал в беседе с «РБ Спорт» Бут.

Ранее российский футболист, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что шансы российских футболистов уехать играть в Европу и перейти в европейские клубы не так уж и велики.

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#спорт
#тренер
#юмор
#футбол
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Футболист Павлюченко усомнился в возможности российских игроков уехать в Европу
13 сентября 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Футболист, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что шансы российских футболистов уехать играть в Европу и перейти в европейские клубы не так уж и велики.
«Кому из наших игроков по силам играть в европейском клубе? Да сложно сказать. Дай бог несколько фамилий наберется. Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Павлюченко.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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#спорт
#россияне
#рпл
#футбол
#европа
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Спортсменки из Московской области взяли серебро Кубка России по софтболу
13 сентября 2023, 14:42

Фото: Минспорт МО

Подмосковная команда «Карусель» стала серебряным призёром Кубка России по софтболу среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В финальном мачте «Карусель» сыграла с московской командой «РусСтар». Столичные спортсменки победили со счётом 8:6, а подмосковные завоевали серебряные медали. Бронза – у другой московской команды «Юг».
 
Кубок России проходил в подмосковном Тучкове. За почётный трофей боролись семь команд из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В финальном этапе соревнований Подмосковье представляли два коллектива Центра спортивной подготовки №1 – «Карусель» и «Звезда». 

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Yle: Финляндия снялась с командного ЧМ по гимнастике из-за участия россиян
13 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/sportpoint

Финляндия не выступит на командном чемпионате мира по гимнастике, который пройдет с 24 по 26 ноября в Алматы (Казахстан). Причиной такого решения Ассоциации гимнастики Финляндии является допуск до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.
Президент национальной гимнастической организации Кайса Виккула посетовала на то, что Международная федерация командной гимнастики (IFAGG) не вняла призывам финнов отстранить от турниров россиян и белорусов, хотя  Финляндия является одной из ведущих команд в этой дисциплине. Она добавила,  что некоторые европейские страны, в частности, Эстония, также собираются бойкотировать мировой чемпионат.

Руководство IFAGG ранее заявило, что не приняло решения о дисквалификации России и Белоруссии, но оставляет на усмотрение страны-организатора решение о том, кого допускать на соревнования. Казахстан не вводил никаких санкций или ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов в этой дисциплине, так что их участие в чемпионате мира будет вполне легитимным.

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#спорт
#гимнастика
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Мостовой назвал причину того, что россияне не уезжают играть в Европу
13 сентября 2023, 12:44

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
В интервью РИА Новости Мостовой, считающийся одним из лучших игроков в истории сборной России, прокомментировал  слова Валерия Карпина, который рекомендовал отечественным футболистам уезжать в зарубежные клубы. Он сказал, что давал такой совет российским игрокам еще 15 лет назад. И многие бы уехали, если бы не тепличные условия, которые создают для них в РПЛ.

Он вспомнил, что когда он сам и игроки его поколения уезжали в Европу, у них была запредельная мотивация, поэтому многие смогли проявить себя в лучших чемпионатах и в клубах, относящихся к грандам европейского футбола. Сам Мостовой, после отъезда из московского «Спартака», с успехом играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту», болельщики которой дали ему прозвище Царь и на свои деньги установили Александру памятник около стадиона. Современные же молодые российские футболисты могут получать хорошие зарплаты, даже сидя на скамейке запасных, а потому не особо стремятся либо просто не могут проявлять себя в зарубежных чемпионатах, где необходимо выдерживать жесткую конкуренцию за попадание в основной состав, заключил Мостовой.

Яркое подтверждение тому — Александр Кокорин, который не смог заиграть в итальянской «Фиорентине» и второй год подряд отправлен в аренду в «Арис», играющий в чемпионате Кипра, где уровень соперников в разы ниже, чем в чемпионате Италии.

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