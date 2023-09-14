Тренер Карпин допустил свой уход из «Ростова» и сборной футбольной России

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Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, каким он видит ближайшее будущее. Он допустил, что может уйти с обоих постов еще до конца года.
В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» Карпин рассказал, что у него было предложение возглавить сборную Армении, но у него были обязательства перед российской сборной и «Ростовом». Также к тренеру проявляли интерес на Ближнем Востоке, куда сейчас едут за большими деньгами многие футболисты и тренеры, но дальше разговоров дело не пошло.
«Сейчас я не хочу уходить из «Ростова». Но, если честно, возможно, еще пару месяцев поездим, полетаем, я побуду три недели без семьи, и скажу: всё, хватит! И плюну на всё», — заявил Карпин.
Тренер рассказал, что в следующем году его сын станет первоклассником. Пока в планах определить его в школу в Эстонии, откуда родом сам Валерий Карпин. Но пока он не берется сказать, что там будет через год. Он также добавил, что с трудом представляет себе ситуацию, при которой сам он работает в России, а семья живет в Эстонии.
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«Сейчас я не хочу уходить из «Ростова». Но, если честно, возможно, еще пару месяцев поездим, полетаем, я побуду три недели без семьи, и скажу: всё, хватит! И плюну на всё», — заявил Карпин.
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Александр Бойцов