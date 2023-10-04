Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям

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«Это потепление между РФС и ФИФА. Это первый шаг к тому, чтобы возобновить полноценные контакты, начать с юношей. УЕФА уже это сделал. Следующий шаг за ФИФА. Это радостное событие, что ФИФА допустить юношей до соревнований», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.
При этом он высказал отрицательное отношение к тому, что возможно российским спортсменам придётся принимать участие в международных соревнованиях без флага нашей страны.
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