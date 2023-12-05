Тренер Кобелев: «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона»

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo
«Отрыв от первого места минимальный, но впереди огромная пауза. Все зависит от «Динамо», будет ли клуб кого-то покупать. Вряд ли сейчас можно говорить о раскладах за чемпионство. «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона, как и все остальные команды. Хотелось бы, чтобы 5-6 клубов боролись за чемпионство до последнего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.
Он также добавил, что в играх команда находится в поиске баланса.
Читайте также:
Спортсмен Круговой назвал футбольную столицу России
«Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, проиграв «Локомотиву»
Гаджиев счёл нынешний формат Кубка России лучше предыдущего