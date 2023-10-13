Тренер Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»

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Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Камеруна, отметив достойную игру наших спортсменов.
«Сборная России выглядела достойно против Камеруна. Наконец-то мы увидели контуры национальной команды. Играли все лучшие футболисты. Мне показалось, что Камерун создал большое количество моментов, а в обороне сборная России сыграла не так надёжно, как хотелось бы. Создавалось ощущение, что нападающий хотел между ног несколько раз забить Сафонову», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.
Он подчеркнул, что во время игры нельзя позволять создавать ситуации для соперника с выходом один на один.
Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла Камерун.
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