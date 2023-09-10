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Тренер немецкой футбольной сборной уволен после разгромного поражения от Японии

10 сентября 2023, 20:18
Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев

Немецкий футбольный союз (Deutsche Fußball-Bund e, DFB) отправил в отставку главного тренера сборной команды Германии Ханса-Дитера Флика после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.
Вместе с 58-летним Фликом главную команду Германии покинули его ассистенты Маркус Цорг и Данни Роль. Флик стал главным тренером немецкой сборной в 2021 году. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, семь раз сыграла вничью и в шести встречах проиграла. Стоит отметить, что в пяти последних встречах немцы четыре раза проиграли и только одну игру сумели свести к ничьей.

Последней капле для DFB стало поражение команды Флика от японцев на своем поле со счетом 1:4. Стоит напомнить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Японии также обыграла немцев. Тогда матч закончился со счетом 2:1 в пользу Японии и это поражение во многом не позволило сборной Германии выйти в плей-офф из группы. Тогда Флика оставили, хотя такой результат для топ-сборной был несомненным провалом.


Известно, что к ближайшему товарищескому матчу с командой Франции немецкую сборную будут готовить Руди Фёллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер. Имя нового главного тренера сборной Германии будет объявлено позднее.

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#матч
#вагнер
#футбол
#германия
#тренер
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Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу
10 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира. В финальном матче немцы в упорной борьбе переиграли команду Сербии 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).
Собственно, в  финале немецкая команда тоже играла впервые. До сегодняшнего дня ее лучшим результатом были бронзовые медали на чемпионате мира в 2002 году. В полуфинале нынешнего чемпионата Германия сенсационно обыграла команду США, которая априори считается главным претендентом на победу в любом турнире, в котором участвует. Немцы выиграли у родоначальников баскетбола со счетом 113:111. В 1/4 финала Германия также с разницей всего в 2 очка переиграла Латвию 81:79. А групповой этап до этого был пройден без проблем.

Сербы тоже удивили, пробившись в финал. В полуфинале они обыграли канадцев, считавшихся фаворитами в этом противостоянии, со счетом 95:86. Но в финале справиться с немцами не смогли. Самым результативным игроком главного матча турнира стал немецкий защитник Деннис Шредер, выступающий в НБА за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 27 очков.

В матче за третье место Канада переиграла команду США в овертайме со счетом 127:118. Главной неожиданностью турнира стало то, что американцы остались вообще без медалей, причем уже на втором мировом первенстве подряд. Такое произошло с ними впервые за 53 года. Конечно, сейчас на чемпионаты мира уже не ездят звёзды, подобные Майклу Джордану, Ларри Бёрду или Мэджику Джонсону, входившие в первую Dream Team, но американцы привыкли считать себя фаворитами любого турнира. Вот только европейские сборные с этим не согласны.

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#спорт
#сша
#медали
#золото
#германия
#канада
#баскетбол
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Тренерский штаб назвал состав сборной России на матч с Катаром
10 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.
Всего на сентябрьский сбор команды Карпин вызвал непривычно много игроков — 49. Это объясняется тем, что были запланированы еще два матча против олимпийской команды Египта, возраст игроков в которой ограничен 23 годами. Поэтому главный тренер вызвал очень много молодых игроков, которые и проведут игры против сверстников из Египта. Первый матч уже  состоялся и завершился вничью 1:1. Основная же  сборная страны проведет только один матч — с Катаром.

В Доху отправятся 25 футболистов. Вратари: Михаил Кержаков («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар»). Основным вероятнее всего станет голкипер «Краснодара» Команда идет на первом месте  в чемпионате России, и в этом немалая заслуга Матвея.
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»). По защитной линии к тренерам, пожалуй, есть вопросы. Вызов троих спартаковцев видится странным. Не все они регулярно выходят в основном составе, да и пропускает команда немало.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»). Здесь выбор Карпина не удивляет, он действительно позвал всех лучших. Разве что, пожалуй, отсутствие Далера Кузяева видится странным. Он здорово дебютировал в чемпионате Франции и точно усилил бы российскую сборную.
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА). Все три нападающих своей игрой заслужили вызов в главную команду страны. Но, думается, Иван Сергеев из «Зенита» ни в чем не уступает каждому из них. Он стабильно забивает за свой клуб и не испортил бы картины игры в нападении, хотя бы выйдя на замену.

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#краснодар
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#футбол
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19-летняя американка выиграла US Open
10 сентября 2023, 01:25

Фото: iStock/icetocker

19-летняя уроженка Соединённых Штатов Коко Гауфф в субботу стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финале одного из главных турниров серии Большого Шлема она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Шестая ракетка мира Гауфф впервые выиграла титул «Большого шлема». В прошлом году она уступила полячке Иге Швентек в финале «Ролан Гаррос».  Кроме того, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после того, как в 1999 году в возрасте 17 лет это сделала легендарная Серена Уильямс.




По итогам турнира юная американка дебютирует в топ-3 Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обойдет Джессику Пегулу и будет первой ракеткой США. Соболенко же, несмотря на проигрыш, уже с понедельника станет первой ракеткой мира.

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#сша
#теннис
#белоруссия
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CAS лишил российскую штангистку Каширину всех титулов
09 сентября 2023, 20:07

Фото: istockphoto/Lothar Drechsel

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, которые она завоевала с 2013 по 2017 год. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, WADA) дисквалифицировало спортсменку на восемь лет.
В частности, Каширина лишилась трех титулов чемпионки мира, трех титулов чемпионки Европы и некоторых других крупных побед на различных международных  турнирах, передает издание Inside the games. Причиной стал допинговый скандал. В конце августа 2023 года CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу серебряного призёра Олимпийских игр 2012.

Титулованная российская спортсменка была отстранена от соревнований в конце 2020 года на основании данных  базы московской лаборатории, в которой содержались результаты допинг-проб российских атлетов за 2012-2015 годы. Позже РУСАДА оправдал штангистку. Однако CAS счел основания для признания невиновности Кашириной недостаточными.

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#приговор
#допинг
#скандал
#лаборатории
#приз
#спорт
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ГК «Чеховские медведи» с победы стартовал в чемпионате России
08 сентября 2023, 22:22

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» успешно стартовал в чемпионате России по гандболу. В матче в Уфе против местного «Акбузата» они одержали безоговорочную победу – 40:24: (17:11). Об этом сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.
«Наша команда сразу уверенно ушла в отрыв и повела шесть мячей. Всю игру уфимцы находились в роли догоняющих, но так и не смогли сократить разрыв. Это первая игра в сезоне и первая победа «Чеховских медведей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале. 
Следующий матч «Медведи» проведут 17 сентября дома, во Дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова. Соперником станет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

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#григорий артамонов
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#чеховские медведи
#гандбол
#спорт
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Нападающий «Сибири» Андреофф: «Я очарован фанатами»
08 сентября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/LeArchitecto

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф заявил, что первый матч на новой «Сибирь-Арене» получился очень весёлым. А болельщики и фанаты были активными и громкими, что очень его впечатлило.
«Игра получилась веселой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири», определенно, являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Андреофф.

Он отметил, что несмотря на ничью, игра не была для него скучной. Спортсмен также подчеркнул, что партнёры по игре у него были отличные.

Ранее подмосковный «Витязь» одержал домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

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#спорт
#арена игра
#спортсмен
#хоккей
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Экс-тренер «Ростова» Балахнин оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате РФ
08 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что «Краснодар» имеет шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне, однако есть ещё команды, показывающие себя не хуже.
«Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом сейчас трудно, так как есть ряд команд, которые ещё будут биться за титул. Тот же «Зенит» выглядит мощно, состав у них интереснее, чем у «Краснодара». По игре петербуржцы не хуже. «Краснодар» выглядит хорошо, но хватит ли сил у команды так играть? Они еще не познали вкуса чемпионства», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.

Ранее сообщалось, что футболисты российской сборной сыграли вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта в первом из двух запланированных товарищеских матчей. Так, матч проходил в Суэце. Счет открыл на седьмой минуте Билал Мажар, российская сборная отыгралась в начале второго тайма после гола Степана Оганесяна.

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#спорт
#матч
#сборная россии
#краснодар
#футбол
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Стартовала регистрация на соревнования по плаванию «Волна здоровья» среди любителей
08 сентября 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

1 октября в Рузском городском округе пройдут открытые любительские соревнования Московской области по плаванию «Волна здоровья».

Участников соревнований «Волна здоровья» ждут 10 дорожек 50-метрового бассейна, профессиональное судейство и автоматическая система регистрации времени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все победители соревнований получат медали и дипломы, а также памятные медали получат все участники соревнований.

Участие возможно по предварительной регистрации на сайте. На этом же сайте можно узнать подробности соревнований. Участие бесплатное.

Местом проведения состязаний станет Дворецводных видов спорта «Руза» – уникальный спортивный комплекс, позволяющий проводить мероприятия самого высокого уровня.

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#медали
#комплекс
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#победители
#соревнования
#спорт
#спорт подмосковья
#плавание
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Депутат Тумусов назвал хорошей идею создать спортивный аналог Пушкинской карты
08 сентября 2023, 14:22

Фото: istockphoto.com/kzlmax

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею создания платёжной карты для социально незащищённых групп, предназначенной для оплаты расходов на спорт, аналогичную Пушкинской карте.
«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт. Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей, что, в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

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