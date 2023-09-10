Тренер немецкой футбольной сборной уволен после разгромного поражения от Японии

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Последней капле для DFB стало поражение команды Флика от японцев на своем поле со счетом 1:4. Стоит напомнить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Японии также обыграла немцев. Тогда матч закончился со счетом 2:1 в пользу Японии и это поражение во многом не позволило сборной Германии выйти в плей-офф из группы. Тогда Флика оставили, хотя такой результат для топ-сборной был несомненным провалом.
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