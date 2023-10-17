Тренер Новиков назвал Овечкина «Эверестом»

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«Овечкин сегодня является символом мирового хоккея. Это Эверест. Неважно, сколько голов он забьёт. Шумиха вокруг него просто отвлекает. Этот человек является образцом преданности хоккею. Если представить, что он вернулся бы в Россию, то ему дали бы хороший государственный контракт. Это символ нашей страны, со своим авторитетом он мог бы заработать столько денег, что «Вашингтону» мало бы не показалось», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он также призвал прекратить шумиху и критику вокруг хоккеиста, поскольку неспотря на некоторые промахи в его игре он всё равно остаётся легендой спорта, перед которым надо «снимать шляпу». По его мнению, важно не то, как сыграл Овечкин, а то, что он просто выходит на лёд.
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