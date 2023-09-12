Тренер Новиков поощрил работу китайской команды «Куньлунь Ред Стар»

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» с победы стартовал на предварительном этапе Кубка России. Девушки из Одинцова одержали три победы в трёх матчах, что позволило коллективу выйти в 1/16 финала. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.