Тренер Новиков поощрил работу китайской команды «Куньлунь Ред Стар»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков позитивно отозвался о старте китайской команды «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне КХЛ.
Он отметил, что ребята стараются в работе и идут по верно выбранному пути.
Ранее хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.
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«Мне понравилось содержание его игры, а не результат. Я давно говорю, что результат – вещь капризная. Я смотрел на игру команды и понимал, чего она хочет. «Драконы» идут верной дорогой. А дальше всё будет зависеть от уровня его исполнителей. Тот же Малкин играет правильно, но его уровень несравнимо выше. А эти ребята делают правильные вещи на своём уровне», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
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Мелисса Тимофеева