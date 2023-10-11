Тренер Новиков призвал не уделять много внимания НХЛ

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«Кучеров забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ? Конечно, приятно, что наши ребята стартуют и готовы к новым испытаниям. Мы обязаны следить за их выступлениями и поддерживать ребят. Но надо бояться больше внимания уделять НХЛ. Это даст дополнительный путь к развитию нашего хоккея, чтобы российские хоккеисты не успокоились, а наоборот, старались двигаться дальше, к новым вершинам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
При этом, он повторно похвалил Кучерова.
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