Тренер Овчинников увидел опасность в обмене судьями с Саудовской Аравией

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«Я вижу в таком обмене большую опасность. Если у нас демократическая страна, то там, в Саудовской Аравии, пожестче все. Обрезание головы могут сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Овчинников.
Он также допустил, что отправлять в такую командировку могут конкретных личностей из судейства, от которых «хотят избавиться». При этом, по его словам, если кто-то из судей сам изъявляет желание ехать в Саудовскую Аравию, то препятствовать этому не стоит.
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