Тренер Овчинников заявил об эмоциональном сломе «Краснодара»

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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом.
«Думаю, «Краснодар» сломался эмоционально. Слишком высокое давление. Психологически команда оказалась не готова лидировать на длинном отрезке. Это вопрос опыта. У «Краснодара» его нет. Для этого нужно время и, естественно, титулы. Игроков с трофеями там не так много. Опыт их завоевания – очень важная вещь», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Овчинников.
При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.
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