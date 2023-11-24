Тренер Петрович назвал «Зенит» сильнейшей командой в РПЛ

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Черногорский тренер Желько Петрович назвал «Зенит» сильнейшей командой в РПЛ и отметил, что победы команды вызваны далеко не её финансовой составляющей.
«Зенит» — сильнейшая команда в РПЛ, победить их на дистанции практически невозможно. Они выигрывают не из-за денег, а скорее из-за опыта и менталитета победителей. «Зенит» уже многие годы на вершине российского футбола. Возможно, в этом году не удалось обновить команду, как хотелось, но их всё равно нужно уважать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петрович.Отмечается, что по итогам первого круга Чемпионата России по футболу «Зенит» занял только второе место, уступив первую строчку «Краснодару».
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