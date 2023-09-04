Тренер «Родины» Антонюк войдёт в штаб сборной России

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Тренер вратарей московской «Родины» Алексей Антонюк войдет в штаб сборной России.
Отмечается, что он пополнит штаб на время сентябрьских сборов. При этом, он будет работать в качестве помощника Виталия Кафанова. Как передаёт «РБ Спорт», он также будет взаимодействовать со вторым составом россиян и останется 11 сентября в Египте, а Кафанов уедет в Катар вместе с основой.
Уточняется, что до этого Антонюк на протяжении пяти лет трудился в основной команде «Краснодара», а с июня 2022 года стал тренером вратарей «Родины».
До этого сообщалось, что Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября. Так, тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.
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Уточняется, что до этого Антонюк на протяжении пяти лет трудился в основной команде «Краснодара», а с июня 2022 года стал тренером вратарей «Родины».
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Мелисса Тимофеева