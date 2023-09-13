Тренер сборной России Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сильные европейские чемпионаты. Он полагает, что это повысит уровень спортсменов, выступающих за главную команду страны.
В интервью журналистам после товарищеского матча со сборной Катара, закончившегося со счетом 1:1, Карпин отметил общее снижение уровня РПЛ в последние годы. Он отметил, что для него было очевидным, что Александр Головин, выступающий за французский клуб «Монако», по игре выглядел предпочтительнее тех, кто играет во внутреннем чемпионате.
Тренер привел пример сборную Хорватии, большинство игроков которой выступают в сильнейших европейских лигах. Эта команда на двух последних мировых чемпионатах становилась соответственно серебряным и бронзовым призером. Валерий Карпин отметил, что чемпионат РПЛ с отъездом ведущих игроков, конечно, станет еще слабее, зато сборная будет более сильной и конкурентоспособной.
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«Я уже много раз давал этот совет игрокам. Если можете уезжать — уезжайте», — сказал Карпин.
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Александр Бойцов