Тренер сборной России Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ

Матч отборочного турнира для чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван из-за инцидента с румынскими болельщиками, которые развернули баннер с надписью «Косово — это Сербия». Об этом сообщила Федерация футбола Косова в своем аккаунте в социальной сети.