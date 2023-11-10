Тренер Силкин: «Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин охарактеризовал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне и отметил, что спортсмену надо добавить стабильности.
«Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять. Он ещё молодой футболист, ему не хватает стабильности. Почему его не вызывают в сборную? Чтобы вызывали, надо забивать голы. Главное, чтобы он не опускал руки, а продолжал упорно работать. Может и хорошо, что в этот раз он не поедет в сборную. У него сейчас в клубе есть дела», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Футболист Константин Тюкавин забил голы в трёх последних матчах, в то время как до них на его счету не было голов с 6 августа.
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