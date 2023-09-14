Тренер Слуцкий условно дисквалифицирован на год за оскорбление журналиста

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на год условно тренера Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Кроме того, он заплатит штраф
Но Слуцкий решил вступиться за товарища, с которым они не раз вместе зажигали в различных ток-шоу на телевидении и на просторах интернета. Он в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал Бородина «молодым дебилом». В итоге тренера оштрафовали и условно дисквалифицировали.
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