Тренер Тарханов допустил возможность «Зенита» догнать «Краснодар» в таблице РПЛ

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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что «Зенит» сможет догнать «Краснодар» в таблице РПЛ, если выиграет все матчи.
«Если «Зенит» сейчас выиграет все матчи, то может подобраться к «Краснодару». «Зенит» много раз оступался в чемпионате, поэтому такой большой разрыв между этими командами. «Краснодар» стабильнее «Зенита» на данный момент», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Он отметил, что проблема «Зенита» кроется, в том числе, и в отсутствии на данный момент Малкома, который играет в команде. Однако, считает специалист, ситуацию можно исправить, поскольку в «Зените» есть и другие достойные и способные игроки.
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