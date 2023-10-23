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Тренер Тарханов: «Сезон у ЦСКА получается неоднозначным»

23 октября 2023, 16:45
Фото: istockphoto.com/matimix

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты ЦСКА, отметив неоднозначность сезона команды.
«Сезон у ЦСКА получается неоднозначным. Команда хорошо играет в матчах с прямыми конкурентами, но буксует с клубами из середины таблицы. Обычно ЦСКА стабильно набирает очки в матчах с командами ниже уровнем, но в этом сезоне этого нет. Где-то не хватает футболистов для хороших замен, где-то страдает реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Он также усомнился в чемпионстве клуба в этом сезоне из-за отсутствия у них достаточных ресурсов.


Ранее футбольный клуб «Химки» в матче 15-го тура Первой лиги сыграл на выезде вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч завершился со счётом 2:2, сообщается на сайте подмосковной команды.

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#фк футбол
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Хоккеист Коньков допустил победу «Динамо» над «Ладой»
23 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что московское «Динамо» сможет одержать победу в поединке с «Ладой».
Он отметил, что у «Динамо» хороший состав, который может способствовать победе.

«Лада» прекрасно идёт по турнирной дистанции. Команда играет ровно и без спадов. Сегодня «автозаводцы» будут играть на победу. У «Динамо» сильный коллектив и невероятное большинство. Если с этим компонентом всё будет в порядке, то у бело-голубых будет шанс на победу. Предположу, что матч закончится в дополнительное время», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

При этом, он подчеркнул, что уважает результаты команды «Лада».

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Экологический велозаезд прошел в Можайске
23 октября 2023, 16:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Можайск прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
 В Московской области 22 октября в рамках серии заездов Gran Fondo для участников мероприятия были подготовлены 
 четыре дистанции на 10 км — для детей вместе с родителями, 20 км, 40 км и 60 км —  для взрослых. На протяжении всей трассы были установлены расставлены точки пополнения воды с раздельным сбором мусора.

Кроме этого, перед началом заезда участников подбадривали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, серебряный призер Олимпийских Игр Илья Авербух и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. 

Также на территории проведения развернули мастерскую по переработке «Зеленый фургон». В мастерской проводили экопросветительские лекции и мероприятия, а также там организовали раздельный сбор отходов.

Стоит отметить, что участники экозаезда получили медали из переработанного пластика.

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#подмосковье
#можайск
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Чернокожий регбист из сборной ЮАР обвиняется в расизме
23 октября 2023, 15:41

Фото: istockphoto/PeopleImages

Против чернокожего игрока сборной Южноафриканской республики по регби Бонги Мбонамби выдвинуто обвинение в расизме. Теперь он может быть дисквалифицирован и не допущен на финальный матч Кубка мира.
Игрок сборной Англии Том Карри пожаловался, что во время игры южноафриканец постоянно шептал ему различные оскорбления, а потом назвал его «белым ***». Теперь регбист из ЮАР может пропустить решающий матч Кубка мира, в котором его сборная считается фаворитом, передает «Матч ТВ». Карри настаивает, что все оскорбления носили расистский характер, а это означает как минимум дисквалификацию для чернокожего игрока.

Отмечается, что после матча, закончившегося со счетом 16:15 в пользу южноафриканцев, Мбонамби отказался пожать руку сопернику. Международная федерация регби (World Rugby) пока воздержалась от комментариев на эту тему. Представители организации только сообщили, что отнеслись к обвинениям очень серьезно и сейчас проверяют все имеющиеся сведения.

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#игры
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#обвинение
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В Талдоме прошли соревнования медработников «Большие гонки»
23 октября 2023, 15:25

Фото: Минздрав МО

Во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме прошло ежегодное спортивное мероприятие среди медработников, приуроченное к Международному дню врача. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В соревнованиях участвовали 18 команд, представляющих медучреждения Чехова, Клина, Домодедова, Красногорска, Пушкина, Балашихи, Нахабина, Солнечногорска, Дмитрова, Дубны, Талдома, Твери, а также Тверской области. В состав команд вошли врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты и другие сотрудники. Медики соревновались в семи спортивных эстафетах. Это прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов и сумо, поднятие гири, преодоление полосы препятствий и другие. 
«Проведение спортивных соревнований – ещё одна возможность на личном примере медицинских работников показать, как важно вести активный образ жизни и заниматься различными видами спорта. Это профилактика многих», – сказал исполняющий обязанности главврача Талдомской больницы Александр Орлов.
Главными призами традиционно стали шесть велосипедов для каждого участника команды-победителя. Остальным участникам команд вручили памятные призы и подарки. 
 
Соревнования проходили в 12-й раз. 

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#минздрав мо
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#медработники
#соревнования
#талдом
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#подмосковье
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Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей
23 октября 2023, 15:15

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Играх БРИКС. На счету представителей региона - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Так, Роман Акимов из Мытищ завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Он также взял награды высшего достоинства в комбинированной мужской эстафете 4×100, смешанной эстафете 4×100 вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4×100. 
 
Серебряные медали Акимов завоевал в индивидуальном заплыве на 50 м вольным стилем, мужских эстафетах 4×100 и 4×50 вольным стилем.
 
Глеб Степаков и Владислав Добычкин стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях по бадминтону. А Ксения Зайцева выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по теннису.
 
Игры стран БРИКС проходили с 18 по 21 октября в городе Дурбане (ЮАР). В них участвовали около 450 спортсменов из России, ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Нашу страну представляли 34 спортсмена, в том числе четверо – из Московской области. 
 
Соревнования проходили по шести видам спорта – плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису. Отдельно соревновались лица с поражением опорно-двигательного аппарата. 

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#медали
#награды
#подмосковье
#московская область
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В Москве скончался известный хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов
23 октября 2023, 14:18

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 49 лет в Москве скончался бывший защитник клуба «Динамо» Дмитрий Суханов, об этом сообщает Telegram-канал.
Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает СМИ, «последние годы он ходил, опираясь на хоккейную клюшку».

Обнаружил тело Суханова его близкий друг - бывший коллега по «Динамо» хоккеист Евгений Грибко. По его словам, в последнее время погибший много жаловался на здоровье, боли в ногах и низкое давление. Даже передвигаться по квартире ему удавалось с трудом. 

Суханов завершил свою карьеру в большом спорте еще в 1997 году. Начиная с 2014 года он работал тренером команды «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

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#погибший
#здоровье
#хоккей
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Украинский «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим в Россию футболистом Роспутько
23 октября 2023, 12:43

Фото: istockphoto/JessAerons

Украинский клуб «Шахтер», ранее базировавшийся в Донецке, но затем переехавший во Львов, разорвал контракт с 19-летним футболистом молодежной команды Александром Роспутько. Игрок после матча с бельгийским «Антверпеном» не пожелал возвращаться на Украину, а через Турцию уехал в Россию.
Незадолго до побега игрок заключил с клубом новый пятилетний контракт. Теперь пресс-служба «Шахтера» сообщила о расторжении договора с футболистом. Роспутько также являлся игроком молодежной сборной Украины, за которую провел четыре матча. Результативными действиями он в этих играх не отметился.

Причиной побега могли стать пророссийские взгляды футболиста и его семьи. Роспутько родился в Горловке на севере Донецкой Народной Республики. Из-за симпатий к России у него неоднократно возникали конфликты с партнерами по команде. Отец игрока Юрий Роспутько отверг появившуюся в СМИ информацию о том, что сын попросил у российских властей политического убежища. По словам Роспутько-старшего, Александр просто написал заявление на получение российского паспорта, как сделал бы это у себя на родине, в Горловке.

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#семьи
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#заявление
#контракт
#футбол
#украина
#россия
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ФК «Химки» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги
23 октября 2023, 11:29

Фото: сайт ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» в матче 15-го тура Первой лиги сыграл на выезде вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч завершился со счётом 2:2, сообщается на сайте подмосковной команды.
Первый тайм остался за химчанами благодаря голу Александра Руденко. Во втором Бутта Магомедов увеличил преимущество «Химок». Но в концовке матча защитник хозяев Валентин Пальцев в течение пяти минут дважды поразил ворота гостей и принёс ничью «КАМАЗу».
 
В следующем матче 28 октября красно-чёрные примут «Динамо МХ». 

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#фк химки
#футбол
#подмосковье
#московская область
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Кадыров подарил Чимаеву новый «Гелендваген» за победу на турнире UFC в Абу-Даби
23 октября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Andy___Gin

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву дорогой «Гелендваген» за победу на турнире в Абу-Даби. Чимаев родился в Чечне, но сейчас выступает за Объединенные Арабские Эмираты.
На турнире в столице страны, под флагом которой он сейчас выступает, чеченский боец встречался с представителем Нигерии Камару Усманом. Бой получился в целом равным, но Чимаев очень мощно начал, сумев в первом раунде несколько раз потрясти противника мощными хай-киками, сообщает «Чемпионат». Затем поединок выровнялся и в последующих раундах уже нигериец выглядел чуть предпочтительнее. Но задела, который Хамзат создал в начале поединка, хватило ему для окончательной победы. Все судьи отдали предпочтение Чимаеву, хотя и с незначительным преимуществом.

Перед боем Чимаев рассказывал, что глава Чечни подарил ему три «Мерседеса» G-класса. Теперь к автопарку чеченского бойца добавится еще один дорогой «Гелендваген». По окончании боя Хамзат заявил, что намерен отправиться сражаться за палестинцев против Израиля. Он добавил, что сделает это только с разрешения Рамзана Кадырова, которого безмерно уважает.

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