Тренер Тарханов: «Сезон у ЦСКА получается неоднозначным»

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Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты ЦСКА, отметив неоднозначность сезона команды.
«Сезон у ЦСКА получается неоднозначным. Команда хорошо играет в матчах с прямыми конкурентами, но буксует с клубами из середины таблицы. Обычно ЦСКА стабильно набирает очки в матчах с командами ниже уровнем, но в этом сезоне этого нет. Где-то не хватает футболистов для хороших замен, где-то страдает реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Он также усомнился в чемпионстве клуба в этом сезоне из-за отсутствия у них достаточных ресурсов.
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