Тренер украинского клуба Кучер рассказал об отравлении футболистов перед матчем ЛЧ

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Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер сообщил о массовом отравлении футболистов перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен был состояться против «Панатинаикоса».
«Спорт-Экспресс» пишет, что травились 8 футболистов и 7 сотрудников украинского клуба.
Встреча состоялась во вторник, 1 августа, в Греции. Матч завершился со счётом 2:2. «Днепр-1» продолжит бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.
История помнит подобный случай. В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравились баскетболисты московского ЦСКА. В Россию у спортсменов выявили в организмах наличие психотропного препарата галоперидола. Российская сторона утверждала, что вещество подмешали в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставляла принимающая сторона.
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«Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — рассказал Александр Кучер.
История помнит подобный случай. В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравились баскетболисты московского ЦСКА. В Россию у спортсменов выявили в организмах наличие психотропного препарата галоперидола. Российская сторона утверждала, что вещество подмешали в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставляла принимающая сторона.
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Мария Фирсова