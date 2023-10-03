Тренер Винер назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян

Фото: istockphoto/Daniel Bartus
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации спортивной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможность поездки российских спортсменов на Олимпиаду в Париже без флага и гимна.
Ирина Винер также вспомнила предложение мэра Парижа о том, чтобы россияне приезжали на Олимпиаду в статусе беженцев. Она считает такое положение недопустимым, а действия международных спортивных чиновников в отношении российских спортсменов тренер назвала настоящим фашизмом. Ранее лыжница Вероника Степанова высказала мнение, что на Олимпиаде россиянам создадут такие условия, что выиграть будет просто невозможно. Поэтому ехать, чтобы быть массовкой, не стоит.
Читайте также:
«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой
Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов
Бах отверг инициативу Украины по бойкоту Олимпийских игр
Александр Бойцов