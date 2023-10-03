Тренер Винер назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководитель Шведского союза спортивных организаций Карл-Эрик Нильссон заявил, что его позиция по вопросу допуска российских юношеских футбольных сборных к международным соревнованиям была истолкована неправильно и выразил сожаление по этому поводу.