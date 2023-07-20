Тренер Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Владимир Путин наградил главного тренера национальной сборной, главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Как сказано в тексте указа главы государства, Винер-Усманова удостоена награды «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».
Таким образом, тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена этой награды II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней.
Среди учениц Винер-Усмановой – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призёры крупнейших мировых соревнований, в том числе представляющие Московскую область.
Винер-Усманова – инициатор создания и учредитель первого в России инновационного центра прогресса художественной гимнастики в Химках, который стал опорным пунктом подготовки гимнасток сборной России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одарённых гимнасток Подмосковья.
Постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2018 года Ирине Винер-Усмановой присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Таким образом, тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена этой награды II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней.
Винер-Усманова – инициатор создания и учредитель первого в России инновационного центра прогресса художественной гимнастики в Химках, который стал опорным пунктом подготовки гимнасток сборной России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одарённых гимнасток Подмосковья.
Постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2018 года Ирине Винер-Усмановой присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская