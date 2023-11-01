Тренер Воронков посоветовал Миранчук уходить из «Аталанты»

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«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет ему больше? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Воронков.
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