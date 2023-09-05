Тренер Юрзинов-младший выразил желание вернуться в КХЛ

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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший, что очень хотел бы вернуться к работе в КХЛ.
«Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия. Надеюсь, что пауза не затянется надолго, и я всё-таки найду работу», – сказал в беседе с «РБ Спорт» Юрзинов-младший.
До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным. Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.
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