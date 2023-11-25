Тренера «Локомотива» Галактионова, обматерившего судей, могут дисквалифицировать

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов нецензурно высказался в адрес бригады арбитров во время матча с самарским ФК «Крылья Советов».
Матч 16-го тура РПЛ закончился со счётом 3:3. Последний гол забил футболист самарской команды на 112-й минуте.
По завершении матча Галактионов дал интервью, в котором нелестно высказался о работе арбитров со главе с Василием Казарцевым.
Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза гласит, что за подобный инцидент главный тренер подлежит дисквалификации на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторения подобной ситуации ему может грозить уже пропуск до трёх месяцев. Также Галактионова могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.
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По завершении матча Галактионов дал интервью, в котором нелестно высказался о работе арбитров со главе с Василием Казарцевым.
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Анастасия Чинкова