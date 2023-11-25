Тренера «Локомотива» Галактионова, обматерившего судей, могут дисквалифицировать

Ставший в 2011 году владельцем клуба «Анжи» из Махачкалы миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов стал приглашать в команду звёзд мировой величины, соблазняя их высокими заработками. Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, бывший игрок «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О, например, зарабатывал 20 миллионов рублей в день.