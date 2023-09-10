Тренерский штаб назвал состав сборной России на матч с Катаром

19-летняя уроженка Соединённых Штатов Коко Гауфф в субботу стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финале одного из главных турниров серии Большого Шлема она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Шестая ракетка мира Гауфф впервые выиграла титул «Большого шлема». В прошлом году она уступила полячке Иге Швентек в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после того, как в 1999 году в возрасте 17 лет это сделала легендарная Серена Уильямс.