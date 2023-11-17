Три подмосковных боксёра вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы

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Три спортсмена будут представлять Московскую область в полуфинале молодёжного чемпионата Европы. Поединки пройдут 17 ноября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первой на ринг выйдет Елена Бабичева из Домодедова. В весовой категории 63 кг её соперницей станет Озер Гильзем из Турции.
У мужчин в категории 57 кг полуфинальный поединок проведёт воспитанник училища олимпийского резерва №3 и подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов. Он сразится с азербайджанцем Азраком Бабировым.
Завершит выступление подмосковных спортсменов Константин Опольский в весовой категории 60 кг. Представитель Ногинска выйдет на ринг против Эрика Исраеляна из Армении.
Молодёжный чемпионат Европы среди юниоров и юниорок в возрасте 19-22 лет проходит в черногорской Будве. В нём участвуют 299 боксёров из 34 стран - 202 мужчины и 97 женщин. Подмосковье представляли пять спортсменов, три из которых пробились в полуфинал.
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У мужчин в категории 57 кг полуфинальный поединок проведёт воспитанник училища олимпийского резерва №3 и подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов. Он сразится с азербайджанцем Азраком Бабировым.
Молодёжный чемпионат Европы среди юниоров и юниорок в возрасте 19-22 лет проходит в черногорской Будве. В нём участвуют 299 боксёров из 34 стран - 202 мужчины и 97 женщин. Подмосковье представляли пять спортсменов, три из которых пробились в полуфинал.
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Лора Луганская