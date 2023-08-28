Три россиянина вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ

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Россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан лучшим вратарем лиги пятый год подряд.
Лидер вратарского рейтинга последних лет Андрей Василевский провел в прошлом сезоне 34 матча, в которых его команда одержала победы, пропускал в среднем 2,65 шайбы за игру с коэффициентом непробиваемости 91,5%, а также четыре раза сыграл «на ноль».
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